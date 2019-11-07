اختتام معرض إكسبو الدولي لأصحاب الهمم اليوم

المصدر: دبي - نورا الأمير ومرفت عبد الحميد

تختتم اليوم فعاليات معرض إكسبو الدولي لأصحاب الهمم 2019 الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نحو 245 شركة دولية ومركزاً متخصصاً بتأهيل أصحاب الهمم، وقد تفاعلت وزارات بالدولة ودوائر حكومية مع الحدث من خلال استعراض أبرز جهودها في تمكين أصحاب الهمم عبر برامج وخدمات نوعية ساهمت في إثراء المعرض عبر فعالياته على مدار 3 أيام متواصلة.

منصة «خطة»

بدورها كشفت وفاء حمد بن سليمان، مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع عن تدشين «منصة خطة» لخدمات التعليم والتأهيل لأصحاب الهمم وبدء العمل بها مطلع الفصل الدراسي المقبل في جميع مراكز أصحاب الهمم التابعة للوزارة وذلك عقب انتهاء مرحلة تطبيقها «تجريبيا»، مرتكزة على 7 مقوّمات بمؤشرات تحدد الدعم المناسب لكل حالة.

وقالت في تصريحات صحفية لها داخل منصة الوزارة في المعرض: إن المنصة تعنى بتقديم خدمات التعليم والتأهيل لأصحاب الهمم لمراكز أصحاب الهمم التابعة لوزارة تنمية المجتمع وهي منصة إلكترونية لتقييم قدرات أصحاب الهمم الملتحقين بالمراكز، من أجل صياغة الأهداف التربوية المناسبة لهم في مختلف المجالات، ومتابعة مدى تحقق هذه الأهداف تبعاً لمعايير محددة.

ومن ثم قياس مدى التقدم المحرز في كل هدف عن طريق رسوم بيانية إيضاحية.

7 مقومات

وأفادت أن المنصة ترتكز على 7 مقوّمات رئيسية، هي: «التقييم، المكتبة، تصميم ومتابعة وأرشفة الخطط التربوية الفردية بكل يسر وسهولة، تحليل البيانات وإصدار التقارير بضغطة زر، تواصل وتعاون فريق العمل، تطبيق الأسرة، لوحة تحكم شاملة».وأوضحت أن منصة «خطة» تعزز قدرات الطلبة من أصحاب الهمم وتزودهم بمهاراتهم أكاديمية ونمائية وسلوكية.

إضافة إلى دورها في إثراء المناهج بكل مرونة وإيجابية، ودعم المهارات النمائية لتناسب قدرات متفاوتة وفقاً لمستويات مختلف الطلبة من فئات الإعاقة المستهدفة، مشيرة إلى أن المنصة توفر مكتبة خاصة بمنصة «ينمو» فيها أكثر من 300 هدف ذكي مع تبيان طرق تدريسها.

لافتة إلى احتوائها على مناهج بالشراكات مع دور نشر عالمية، مع إمكانية إضافة منهج التعليم العام ثم صياغته بطريقة قابلة للقياس والتنفيذ وفقاً للخصوصية الفئة المستهدفة، وذكرت إن هناك نماذج توفرها منصة «خطة» تسمح بإضافة أو تطوير المناهج الخاصة بجهة تقديم الخدمة أو جهة الدعم والإشراف.

وأشارت وفاء حمد بن سليمان إلى إمكانية مشاركة برامج الطلبة والملاحظات مما يساعد على تحقيق التعاون والتكامل بين أعضاء الفريق.

مشاركة الأسرة

ويعزز تطبيق الأسرة المتاح ضمن منصة «خطة» مشاركة الأسرة في العملية التعليمية أو التأهيلية، بما يضمن تقديم فرص تعليمية أكثر وبالتالي زيادة سرعة التعلم، وانتقال أثر التعلّم للبيئة الطبيعية.

ورش توعوية

من جانبها واصلت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس أصحاب الهمم مشاركتها في المعرض، حيث قدمت شرطة دبي مجموعة من ورش العمل لطلبة المدارس وطلبة مراكز أصحاب الهمم، ممن زاروا منصة شرطة دبي، واطلعوا على الخدمات التي تقدمها الشرطة لإسعاد المجتمع.

وأكدت فاطمة أحمد بوحجير عضو مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن الورش استهدفت طلبة 20 مدرسة و4 مراكز خاصة بأصحاب الهمم، ممن زاروا منصة شرطة دبي عبر تقديم شرح لهم حول الخدمات التي تقدمها القيادة العامة لشرطة دبي، وتوعيتهم بالاتصال على الرقم 999 في حال تعرضهم لحالة طارئة، والاتصال على الرقم 901 في الحالات غير الطارئة.

وأشارت فاطمة بوحجير إلى أن شرطة دبي قدمت أيضاً شرحاً للطلبة حول كيفية استخدام أهم إشارات تضمها لغة الإشارة في التعامل مع فئة الصم، إلى جانب سرد قصص من مبادرة «لسلامتي»، التي تم إطلاقها أمس بهدف توعية أصحاب الهمم، ومنهم الأطفال الذين يعانون من التوحد بإجراءات السلامة العامة من خلال سلسلة قصصية توضح لهم كيفية التعامل مع المواقف الحياتية المختلفة بما يحقق الأمن والأمان لهم.

تطبيق براعم

بدورها استعرضت هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها بفعاليات المعرض خدمة الكشف المبكر عن الإعاقة النمائية لدى الأطفال «تطبيق براعم» للفئة العمرية من تسعة أشهر وحتى ست سنوات.

وأكدت الدكتورة حنان الحمادي طبيب استشاري مدير إدارة الشؤون الصحة بقطاع الرعاية الصحية بهيئة الصحة بدبي على أهمية هذه الخدمة التي تأتي ضمن استراتيجية دبي لأصحاب الهمم، وبرنامج الكشف المبكر عن الإعاقة والمنبثق من محور الصحة وإعادة التأهيل بهدف تقديم التشخيص المناسب لأصحاب الهمم وتطوير واختبار البرامج النموذجية لخدمات الفحص المبكر للأطفال.

وأشارت الدكتورة الحمادي إلى الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الفئة المستهدفة من خلال «تطبيق براعم» الذي وفرته الهيئة ضمن خدمات تطبيقها الرسمي (DHA) .

والذي يساعد الأهل على إجراء الفحص المبدئي للطفل من خلال تعبئة الاستبيان الخاص بالكشف عن حالات التأخر في النمو الحركي واللغوي ومهارات التواصل للحصول على مؤشرات وتقييم أولي حول نمو وتطور الطفل بشكل عام، مشيرة إلى حرص الهيئة على ربط هذا التقييم بنظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد «سلامة» لتمكين الطبيب من الاطلاع على حالة الطفل ومتابعة التطور النمائي للطفل.

العلاج الوظيفي

من ناحيتها استأنفت هيئة تنمية المجتمع في دبي في ركن المعرفة، جلساتها لليوم الثاني على هامش فعاليات إكسبو أصحاب الهمم، والتي ارتكزت على التأهيل الصحي والعلاج الوظيفي، تحدث خلالهما المشاركون عن عدد من الحلول والتقنيات المبتكرة للتعامل مع التأخرات النمائية وصعوبات التعلم.

وخلال الجلسة الأولى تحدثت كل من إيمير سكويلي ولورين مايلز من شركة ذا دوريس دوان يونغ أوتيزم سنتر حول منهجية مبتكرة للعلاج السلوكي ترتكز على تحليل مسببات السلوكيات الخاطئة بما يساعد في وضع خطط علاج نوعية وناجحة لها.

وشرح جونثان غريفز من شركة هاي هوبز منهجية الكشف عن صعوبات الرؤية الحرجة والتي لا علاقة لها بقدرة الشخص على الرؤية بل على تحليل الصور بشكل صحيح، واستعرض غريفز، المراحل التي يمر بها الشخص للوصول إلى التشخيص الأدق لحالته والصعوبات المتعلقة بذلك، وأثر التشخيص على تقديم حلول مناسبة تغير من حياة الشخص وقدرته على الاندماج بشكل أفضل.

واستضاف ركن المعرفة التابعة لهيئة تنمية المجتمع أربعة من أبطال الأولمبياد الخاص والذين قدموا للحضور نبذة عن تجربتهم في التنافسات الرياضية وكيف ساهم ذلك في تحسين حياتهم.

وقدم المقدم سعود الرميثي، رئيس مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، برنامج شرطة دبي لدمج أصحاب الهمم.

نول بـ«برايل»

شاركت هيئة الطرق والمواصلات بدبي في معرض «إكسبو أصحاب الهمم» وذلك عبر منصتها التي تستعرض فيها أبرز المبادرات التي أطلقتها والمنتجات الخدمية التي تم تصميمها لدعم فئة أصحاب الهمم. واستعرضت الهيئة عبر منصتها بطاقة نول على طريقة «برايل»، بحيث يمكن لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية تمييزها عن باقي البطاقات التي بحوزته عن طريق لمس حروفها البارزة.