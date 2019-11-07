«سواعد» تقدم لأصحاب الهمم خدمة صيانة الكراسي المتحركة

المصدر: دبي - نوار الأمير

تقدم جمعية سواعد للإعاقة الحركية ضمن مشاركتها في معرض إكسبو الدولي لأصحاب الهمم خدمة صيانة الكراسي المتحركة، في لفتة إنسانية لاقت استحسان الحضور.

مسؤولية مجتمعية

وقال خالد مسعود الهاجري المدير التنفيذي للجمعية ومقرها المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية إن الجمعية تشارك في المعرض من باب المسؤولية المجتمعية حيال أصحاب الهمم، وتقدم خلال وجودها في المعرض خدمة الصيانة المجانية للكراسي المتحركة من خلال عربة متخصصة ومجهزة للصيانة وتوفير قطع الغيار.

مشيراً إلى أن الخدمة تعد أحد البرامج التي تقوم بها الجمعية، وينفذها فني من أصحاب الإعاقة الحركية فيما ستشهد الفترة المقبلة تخصيص تطبيق على الهواتف المتحركة ليدخل عليه صاحب الحاجة للصيانة، ليتسنى الوصول إليه بأسرع وقت ممكن.

وذكر أنهم يقدمون الخدمة في المملكة لطالبيها وإذا كانت عملية الصيانة بسيطة يتم إجراؤها في الموقع ذاته في حال وجود عطل فني كبير يتم منح صاحب الهمة كرسياً بديلاً حتى انتهاء عملية الصيانة وإصلاح العطل، وتجري العملية بشكل مجاني لأصحاب الحالات الاقتصادية المتواضعة، فيما تكون تكلفة قطع الغيار على حساب الميسورين منهم.

وأشار إلى أحد أهم البرامج التي تقدمها الجمعية هو برنامج ذريتي ويستهدف من يواجهون صعوبات في الإنجاب، وقد استفاد منه مؤخراً 4 حالات وأنجب أحدهم توأماً، وجارٍ العمل لدعم 15 حالة أخرى، من ذوي الإعاقات الشديدة.