توصيات مهمة لتسهيل سياحة أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

حققت قمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم نجاحاً كبيراً في تسليط الأضواء على القضايا المهمة التي تساهم في جعل مدن العالم أكثر صداقة للسياحة مع أصحاب الهمم.

وأعرب المشاركون في القمة، التي اختتمت أعمالها أمس في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، عن تقديرهم لهذه القمة التي تعقد لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط.

مشيرين إلى أنها ستشكل إضافة نوعية إلى رصيد دولة الإمارات في مضيها قدماً لأن تصبح دولة صديقة ووجهة مفضلة للسياح من أصحاب الهمم، كما خلصت القمة إلى مجموعة من التوصيات لتسهيل حركة أصحاب الهمم خلال السفر.

واستكمالاً لما تم طرحه من أفكار ورؤى تتعلق بسياسة حكومة دبي وتوجهاتها بتطوير كافة عناصر البيئة المحيطة بأصحاب الهمم وتسهيل حياتهم اليومية، قدمتها الجهات الحكومية المشاركة أول من أمس، عرضت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» رؤيتها عبر الكلمة التي ألقاها عصام كاظم، الرئيس التنفيذي للدائرة قال فيها: إن دبي تشتهر بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وهي ترحب دائماً بزوارها من مختلف دول العالم، كما أنها تحتضن الكثير من الجنسيات، ما يجعلها وجهة سياحية مميزة قادرة على توفير الكثير من الخيارات المتنوعة بما ينسجم مع متطلبات واحتياجات المسافرين.

رضا

وعلى هامش القمة، أعربت نخبة من أصحاب الهمم، عن رضاها لنوعية الخدمات التي توفرها المطارات والناقلات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة للمسافرين من أصحاب الهمم، معبرة عن ثقتها الكبيرة بالهيئات والجهات المعنية بالسفر في الدولة.

والتي تواصل العمل على تحسين ما حققته من إنجازات هامة على هذا الصعيد، وتتابع تعزيز تجربة المسافرين من أصحاب الهمم عبر وضع وتنفيذ خطط تطوير مرحلية تضمن الارتقاء الدائم بالخدمات، لا سيما الذكية منها لجعل سفر أصحاب الهمم تجربة مريحة وسعيدة.

توصيات

وخلص المتحدثون إلى مجموعة من التوصيات التي يسهم تحقيقها في تعزيز صناعة السفر والسياحة العالمية والمضي قدماً على طريق جعل المطارات والناقلات الجوية والفنادق والمنتجعات والمقاصد السياحية أكثر صداقة لملايين المسافرين حول العالم.

وتتضمن أبرز التوصيات: توفير موظفين محترفين يتقنون التعامل مع المسافرين من أصحاب الهمم بمختلف احتياجاتهم عند نقاط تسجيل الوصول، والتدقيق الأمني، والجوازات وغيرها من النقاط داخل مرافق المطار.

ودعوة الموظفين للتعامل مع المسافرين من أصحاب الهمم كمسافرين عاديين. ووضع لوحات إرشادية بلغة الإشارة أو فيديو إرشادي في مباني المطارات لمساعدة المسافرين من أصحاب الهمم وإرشادهم إلى المنطقة الصحيحة لاستكمال إجراءات السفر. وتعيين مترجمين لغة إشارة بالمطارات.

تخصيص

أما بالنسبة للتوصيات المتعلقة بشركات الطيران، فخلصت إلى تخصيص موقع لأصحاب الهمم لدى مراكز الحجوزات التابعة لشركات الطيران لتسهيل عملية الحجز، مع ضرورة الوفاء بتوفير الخدمات التي طلبوا توفيرها داخل الطائرة خلال عملية الحجز.

إلى ذلك، أوصى المجتمعون بتخصيص دورات مياه داخل الطائرة، بحيث تلائم احتياجات المسافرين من ذوي الإعاقة الحركية، من حيث المساحة والقدرة على الحركة والدوران. وتوفير لغة الإشارة لشرح تعليمات السلامة أثناء الرحلات.

تفتيش خاص

خلصت التوصيات إلى ضرورة توفير أجهزة تفتيش خاصة بأصحاب الهمم، لا سيما الفئة الحركية لتفادي الإحراج والإزعاج الذي قد يتعرض له المسافر في بعض المطارات عندما يتم إنزاله عن الكرسي المتحرك للتفتيش الأمني. ووضع آلية خاصة تتيح للمسافرين من أصحاب الهمم استلام أمتعتهم بسرعة لتجنيبهم الانتظار فترة طويلة.