ملتقى الشركاء في «أبوظبي للتعليم» يناقش خطط التوطين

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أكد الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي، مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، أن القيادة الرشيدة تضع التوطين كأولوية وطنية، بهدف تحقيق رؤية الإمارات 2021.

جاء ذلك خلال ملتقى الشركاء الاستراتيجيين الثالث 2019 والذي نظمه معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني تحت شعار «التعليم المهني وخطط التوطين» بحضور مديري الشركات ومسؤولي التوظيف لدى المؤسسات الحكومية والخاصة وعدد من نشطاء التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور الحمادي: «إن الملتقى يهدف إلى خلق قنوات تواصل مباشرة بين مؤسسات التعليم العالي وأرباب العمل تسهم في تسريع الوصول إلى آليات تعاون مشتركة داعمة لخطط التوطين والخروج بنتائج وتوصيات تحقق الأهداف، وتوفير فرص العمل المناسبة لأبناء الوطن».

وأكد الحمادي لـ «البيان»: «أن المعهد يهدف إلى توفير تدريب متخصص للطلاب المواطنين وتأهيلهم للوظائف التي يحتاجها سوق العمل».

ومن جانبها، أكدت أمل المسافري، مستشارة التنمية البشرية وبرامج التوطين، أهمية التعليم المهني في دعم توطين قطاع الطيران، مشيرة إلى أن التوطين أهم مؤشرات الأداء الرئيسية لتحقيق رؤية الإمارات 2021.

وأكدت أمل المسافري لـ«البيان»: «أهمية التدريب المتطور لثقل مهارات أبناء الإمارات، وتأسيس كفاءات مواطنة قادرة على قيادة القطاع الاقتصادي». واستعرض المهندس محمد الكتبي، خبير تأهيل الشباب في المجال الهندسي والفني ورئيس لجان مجلس التطوير للمناهج والاعتراف الفني والتقني، ورقة عمل بحثية للركائز الأساسية لمنظومة التدريب المتكاملة.