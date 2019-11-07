تشكيل المجلس الاستشاري التنفيذي لـ «آيسنار»

المصدر: أبوظبي - وام

نظم المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار- أبوظبي»، حفل استقبال للشركاء والرعاة الرئيسيين وأعضاء اللجان وعدد من الشركات المشاركة والداعمة للحدث الدولي وممثلي الهيئات الرسمية، حيث تم الإعلان عن انضمام داعمين ورعاة جدد لـ«آيسنار - أبوظبي 2020».

وسيقام المعرض خلال الفترة من 17 - 19 مارس 2020 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.ورحب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ«آيسنار أبوظبي 2020» بالحضور، مؤكداً ضرورة إنجاح هذا الحدث الدولي وتعزيز مكانة الإمارات وسمعتها في تنظيم واستضافة الأحداث العالمية والفعاليات الدولية الهامة.

وتم الإعلان عن المجلس الاستشاري التنفيذي لـ«آيسنار- أبوظبي 2020» المعين حديثاً، والذي يتكون من أفراد يتمتعون بخبرة استثنائية في هذا المجال ولديهم شبكة علاقات محلية واسعة تضم متخصصين بارزين لهم تأثير قوي على صناعة واتخاذ قرارات الشراء.

وشملت قائمة أعضاء المجلس، كبار المسؤولين التنفيذيين من عدد من الجهات الحكومية ومن وزارة الداخلية، وشرطة دبي وشرطة أبوظبي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، بالإضافة إلى كبار الرؤساء التنفيذيين الملتزمين من الشركات الرائدة في دولة الإمارات مثل مؤسسة الحمراء التجارية ومجموعة المدينة الآمنة الذين سيشاركون في نسخة 2020.

وسيقوم المجلس الاستشاري التنفيذي بتبادل الرؤى والتصورات وتطوير المبادرات الفاعلة التي من شأنها تعزيز مكانة المعرض ليصبح منصة رئيسية للأعمال في المنطقة.