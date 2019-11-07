«حوارات المستقبل» تناقش علاقة التكنولوجيا بالحوكمة

المصدر: دبي - البيان

أسئلة كثيرة حول علاقة التكنولوجيا بالحوكمة والمتغيرات على الساحة العالمية، وشكل الخدمات التي يقدمها القطاعان الحكومي والخاص شكّلت محوراً رئيسياً لـ «سلسلة حوارات المستقبل»، التي نظمتها مؤسسة القمة العالمية للحكومات استكمالاً لمسار حكومة الإمارات في مجالس المستقبل العالمية وضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل.

وتحدث مسؤولون وخبراء في القطاعين الحكومي والخاص ضمن جلسات حوارية في مسار الحوكمة عن الجيل الجديد من الابتكارات والممارسات المتبعة في تقديم الخدمات التي تتواءم مع تطلعات المجتمع للنقلة النوعية المقبلة.

وأكد محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، في جلسة بعنوان «خبرات الخدمات الاستثنائية في 2020»، أن حكومة الإمارات طوّرت تجربة متكاملة للخدمات تعتمد البيانات في تخصيص الخدمات لأفراد المجتمع.

من جهته، تحدث عادل الرضا النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للعمليات، في جلسة «تجارب الخدمات الاستثنائية في 2020»، عن دور التكنولوجيا في تغيير الحياة اليومية، وتسخير الذكاء الاصطناعي في استمرارية تقديم الخدمات المتميزة.