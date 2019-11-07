مذكرة تفاهم بين «الاقتصاد» و«دبي للمستقبل» لنشر المعرفة

المصدر: دبي - البيان

وقّعت وزارة الاقتصاد ومؤسسة دبي للمستقبل، أمس، مذكرة تفاهم للتعاون في صقل المهارات في القطاعات التكنولوجية وأدوات استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي وأحدث التطورات والإنجازات في تحقيق استراتيجيات دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الابتكار ونشر المعرفة.

وتم توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل»، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وخلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

وقال الشحي: «إن مذكرة التفاهم من شأنها أن تعزز من المحتوى المعرفي على المنصات الإلكترونية للوزارة، وتطوير الكوادر البشرية وتعميق خبراتهم بآليات استشراف المستقبل بما يخدم توجهات الدولة».

ومن جهته، أكد خلفان جمعة بلهول: «أن مؤسسة دبي للمستقبل تحرص من خلال مبادراتها المختلفة مثل مرصد المستقبل وأكاديمية دبي للمستقبل ومنطقة 2071، على توفير منصات معرفية متخصصة في استشراف مستقبل التكنولوجيا وتوظيفها في القطاعات الحيوية مثل الاقتصاد والصحة والتعليم ودعم فرص الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء».

وأشار إلى أن الشراكة مع وزارة الاقتصاد تجسد السعي لتعزيز التعاون المشترك.