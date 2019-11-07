الاتحاد النسائي يعرّف بمسابقة «أقدر للأسرة الآمنة رقمياً»

المصدر: أبوظبي - وام

نظّم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع برنامج «أقدر للتمكين»، ورشة للتعريف بمسابقة «أقدر للأسرة الآمنة رقمياً» لموظفي الدوائر الحكومية والمحلية.

وقالت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، إن الهدف من الورشة هو التعرف إلى أفضل ممارسة تطبقها الأسرة على أحد أفرادها عند التعامل مع التقنيات، والأجهزة الذكية، ووسائل التواصل الاجتماعي ضمن نطاق المنزل.

وذكرت أن هذه الورشة وغيرها من الورش التي ينظمها الاتحاد تأتي في إطار توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بضرورة تكثيف التوعية لدى المرأة والأسر في مختلف نواحي الحياة، خاصة تقنيات استخدام الأجهزة الذكية والتواصل الاجتماعي.