«جافزا» أول منطقة حرة تطلق برنامج «حماية القوى العاملة»

وقعت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» التابعة لموانئ دبي العالمية «إقليم الإمارات»، اتفاقية مع شركة دبي للتأمين لطرح برنامج حماية القوى العاملة، والذي سيستفيد منه آلاف العاملين في المنطقة الحرة ومجمع الصناعات الوطنية، ومنطقة دبي للسيارات «داز». ويأتي البرنامج تماشياً مع الأهداف التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحسين وحماية حقوق العمال. وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لجافزا: «نطلق مع شركائنا في دبي للتأمين برنامج حماية القوى العاملة المُعد لخدمة الموظفين العاملين في الشركات التي تتخذ من المناطق ومجمعات الأعمال التابعة لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات مقراً لها». دبي - البيان

اتفاقية