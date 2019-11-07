نقل مكاتب مسؤولي مركز شرطة المعمورة إلى الواجهة الأمامية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

زار اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة مركز شرطة المعمورة الشامل للاطلاع على آلية العمل المتبعة للوصول لأعلى معايير الأمن والأمان، وطرق خدمة جمهور المراجعين والمتعاملين.

وأكد اللواء ابن علوان خلال الزيارة التي ضمت العميد عبد الله منخس مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد إبراهيم المطر مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والعقيد مروان جكة مدير مكتب القائد العام، وسيف الشفيري مستشار أول للأداء المؤسسي والاستراتيجي، وعدد من الضباط، أن الزيارة تأتي ضمن الجولات التفتيشية المفاجئة التي تعمد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على تنفيذها لمختلف إداراتها ومراكزها وأقسامها لتلمس احتياجات المركز، بما يخدم ويعزز سعادة المتعاملين.

ووجّه اللواء ابن علوان بنقل مكاتب المسؤولين إلى الواجهة الأمامية في صالة استقبال المراجعين بشكل يومي، بهدف البت السريع واتخاذ القرار اللازم لإنجاز معاملات المراجعين.