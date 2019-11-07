ورشة عمل لمُراجعة الاستراتيجية الإقليمية لصون المها العربي

المصدر: أبوظبي - البيان

استضافت هيئة البيئة في أبوظبي، بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لصون المها العربي، ورشة العمل الوطنية لمراجعة الاستراتيجية الإقليمية لصون المها العربي، هدفت إلى التعرف على التحديات التي تواجه جهود صون المها العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة واستخلاص أهم الدروس المستفادة من برامج الإطلاق في المحميات الطبيعية والإكثار في الأسر خلال الأعوام الماضية.

وقام المشاركون في ورشة العمل بمراجعة الأهداف وتقييم البرامج والأنشطة الوطنية الواردة في الاستراتيجية الإقليمية لصون المها العربي.

والتي تم إعدادها في العام 2007، إضافةً إلى التشاور بشأن أولويات الصون الطبيعي لمجموعات المها العربي والحلول العلمية والعملية للتحديات التي تواجه جهود الحفاظ عليها والتي ينبغي إدراجها عند تحديث هذه الاستراتيجية بهدف تنفيذها وفق الأهداف والقدرات والإمكانات الوطنية للدولة.