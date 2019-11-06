أحمد بن سعيد آل مكتوم يحضر أفراح المهيري والطاير

المصدر: وام

حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل. حفل الاستقبال الذى أقامه سيف محمد أحمد المهيري بمناسبة زفاف نجله صقر إلى كريمة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

كما حضر الحفل الذي أقيم بمنطقة ند الشبا بدبي عدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. تخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجا بهذه المناسبة.