الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية الهند الجديد

المصدر: وام

تسلّم شهاب أحمد الفهيم وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد سعادة بافان كابور، سفير جمهورية الهند المعين لدى الدولة.

وتمنى وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم لسفير جمهورية الهند التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

ومن جانبه أعرب سفير الهند الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".