إعادة انتخاب خليفة بن زايد رئيساً للدولة

المصدر: وام

جدد المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الثقة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات وفقا لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

و أعرب المجلس الأعلى للاتحاد عن عميق ثقته في القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة " حفظه الله " داعيا المولى عز و جل أن يحفظ سموه و أن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء بحكمته السديدة على النهج الذي يعزز دعائم نهضة وطننا الغالي ومكتسباته ويحقق طموحات شعبه الكريم.

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو الرئيس الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة و قد انتخب رئيسا للدولة من قبل" المجلس الأعلى للاتحاد " في الثالث من نوفمبر 2004.

ورافق سموه باني نهضة الامارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه في مرحلة التأسيس في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي قبل أن يتسلم قيادة الدولة بعد وفاة القائد المؤسس وقاد الدولة نحو مرحلة الإنجازات التي ساهمت في تمكين المواطن الإماراتي، وازدهار دولة الإمارات وتألقها محليا وعالميا.