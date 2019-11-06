قرقاش يلتقي كبير وزراء الدولة لشؤون الدفاع والخارجية في سنغافورة

المصدر: وام

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم الدكتور محمد مالكي بن عثمان كبير وزراء الدولة لشؤون الدفاع و الخارجية في جمهورية سنغافورة.

بحث الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية و التعاون الدولي في أبوظبي - تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة من خلال تنمية التعاون و الصداقة و التي شهدت قفزة نوعية بتوقيع البلدين الشراكة الشاملة مطلع مارس الماضي و شملت العديد من القطاعات الحيوية.

وتبادل الوزيران وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها مستجدات الأوضاع في المنطقة ومنطقة شرق آسيا.