قرار بتشكيل مجلس أمناء لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة

المصدر: وام

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس ديوان ولي العهد، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

ونص القرار على أن يضم مجلس الأمناء في عضويته سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخة شمسة بنت محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي رئيس دائرة الصحة، ومعالي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي رئيس دائرة التعليم والمعرفة، والنائب العام لإمارة أبوظبي، وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.