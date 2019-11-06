«طرق دبي» تستعرض نول «برايل» وتطبيق لذوي الإعاقة البصرية

المصدر: البيان الإلكتروني

استعرضت هيئة الطرق والمواصلات بطاقة نول على طريقة "برايل"، بحيث يمكن لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية تمييزها عن باقي البطاقات التي بحوزته عن طريق لمس حروفها البارزة، إلى جانب استعراض مبادرة تحميل تطبيق مصمم وفق الذكاء الاصطناعي وعلم الخوارزميات، حيث يتيح لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية إمكانية توجيه هواتفهم المحمولة لمختلف الجهات في محطات المترو للتعرف إلى الأماكن التي يرغب بها عبر خاصية البلوتوث، كما يمكن استخدامه عبر خاصية الطلب الصوتي لمعرفة الأماكن المهمة في المحطات.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في معرض "إكسبو أصحاب الهمم" في دورته الثالثة، والتي تُقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة 5 – 7 نوفمبر الجاري.

كما عرضت الهيئة دليل خدمات أصحاب الهمم، الذي يحتوي على جميع المبادرات التي تم إطلاقها خصيصاً لهذه الفئة تجسيداً للمسؤولية المجتمعية للهيئة، من حيث مساعدتهم في التنقل سواء عبر وسائل المواصلات العامة كافة، أو الحركة في مرافقها وجسور المشاة وغيرها، والتمتع بمزايا خدمات الهيئة مثل الإعفاء من تعرفة سالك ما عدا الإعاقة السمعية، والإعفاء عند تسجيل وتجديد ملكية مركبة لهم ولأهاليهم من الدرجة الأولى، والإعفاء من 50% من رسوم تجديد رخصة القيادة لأصحاب الفئة فقط، مع الإعفاء من رسوم التقديم على بطاقة المواقف، إلى جانب خصم 100% لبطاقة نول لكبار المواطنين، و50% خصم لطلبة المدارس، وكذلك توفير تخفيضات في مركبات الأجرة المخصصة لأصحاب الهمم بمعدل 50%،

إضافة إلى تطبيق الهيئة لمبادئ النموذج A06 وهو نموذج التميز الحكومي للمواقع الإلكترونية لتأمين وصول متعاملي الهيئة من أصحاب الهمم للموقع الإلكتروني للهيئة وتسهيل استخدامه، وذلك من حيث تكبير أحجام مختلفة لخط النصوص لمن يعانون مشكل البصر، وتعديل ألوان شاشة العرض للمصابين بعمى الألوان، وتوفير الخدمة الصوتية للتعريف بخدمات الهيئة وكيفية الاستفادة منها، كما توجد خاصية معالجة فئة "لا أسمع"، وفئة "لا أرى"، وفئة "لا استطيع استخدام الفأرة، وغيرها.

كما قامت الهيئة بعروض ترويجية لمكتبة دبي السمعية والتي أنشأتها بالتعاون موقع BOOKSHARE ودشنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في ديسمبر الماضي، وتتكون من تحميل أكثر من 400 ألف كتاب رقمي بصيغ قرائية مختلفة ومتاحة لعدة شرائح من ذوي التحديات البصرية، وذلك لدعم الآفاق المعرفية وتوسيع المدارك لأصحاب الهمم، مع شرح كيفية منح العضوية في هذه المكتبة بشكل مجاني لهم.

واستعرضت الهيئة خلال المعرض الخطط المستقبلية واستحداث المبادرات والخدمات التي سوف تُصمم خصيصاً لفئة أصحاب الهمم، بما يدعم مشروع "كود البيئة المؤهلة للأشخاص أصحاب الهمم"، ويعزز مبادرة حكومة دبي "مجتمعي... مكان للجميع"، وتوجهات قيادتنا الرشيدة في هذا المجال الإنساني.