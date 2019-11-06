تأجيل قضية الصحفي ماثيو فرانسيس إلى 27 نوفمبر

المصدر: دبي - شيرين فاروق

شهدت قضية كبير المحررين في صحيفة "غلف نيوز" الصحفي فرانسيس ماثيو المدان بقتل زوجته عمداً، تطورات جديدة بعد مرافعة قدمها محامي الدفاع طالباً فيها تخفيض العقوبة إلى السجن لمدة عامين بناء على تنازل مقدم من ابن الضحية، والذي يملك الحق في التنازل عن القضية.

وحجزت محكمة الاستئناف في دبي اليوم الأربعاء للحكم في 27 نوفمبر الحالي.

وجاء تحديد موعد الحكم بعد وفاة والد الضحية والحصول على التنازل و الذي كان متمسكاً برفض تقديم طلب التنازل عن القضية، ليصبح الحق في التنازل في حوزة الابن، فقدم طلباً بذلك، فيما أكد المحامي أن المتهم لم يكن قاصداً قتل زوجته عمداً.

رد التمييز

وكانت محكمة التمييز نقضت حكم محكمة الاستئناف السابق، القاضي بتغليظ عقوبة السجن بحق الصحفي المدان بقتل زوجته عمداً من 10 سنوات إلى 15 عاماً، وأمرت برد القضية لنظرها ضمن هيئة قضائية مغايرة وهي الهيئة المنعقدة حالياً حيث تمسك الصحفي ماثيو أمام الهيئة القضائية بإنكار قتل زوجته عمداً في أولى جلسات المحاكمة، مؤكداً أنه "غير مذنب".

و قالت النيابة العامة في لائحة اتهامها، إن "الصحفي قتل زوجته عمداً عبر ضربها بمطرقة على رأسها نتيجة خلافات زوجية"، مطالبة بأقصى عقوبة بحقه ورافضة حكم محكمة أول درجة الذي قضى بسجنه فقط لمدة 10 سنوات.

وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، عندما تلقت غرفة العمليات في شرطة دبي بلاغاً من المتهم يفيد بتعرض زوجته لاعتداء بدني حيث تبين خلال التحقيقات قيامه بقتل زوجته، وأقر بارتكابه الجريمة منكرا صفة التعمد في القتل وأنه لم يكن يخطط لذلك.