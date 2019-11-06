دعوة سكان أبوظبي لأخذ تطعيم الانفلونزا الموسمية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

دعا مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة أبوظبي جميع أفراد المجتمع في الإمارة لأخذ تطعيم الانفلونزا الموسمية الذي يتوفر للمواطنين والمقيمين بالمجان في جميع المراكز الصحية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، منوهاً إلى أهمية الإسراع بأخذ التطعيم كونه أفضل طريقة للوقاية من الانفلونزا، حيث يحتاج الجسم لمدة تصل إلى أسبوعين للحصول على المناعة من المرض.



وأوضح المركز بأن هناك فئات أكثر عرضة من غيرها للإصابة بمضاعفات شديدة للأنفلونزا وهم الأطفال دون الخامسة والنساء الحوامل وكبار السن والمصابون بأمراض مزمنة وضعف في المناعة.



وأضاف المركز بأن أخذ لقاح الانفلونزا سنوياً يسهم في تقليل احتمالية الإصابة بالمرض ونقل العدوى للآخرين، حيث يختلف كل موسم عن الآخر بنوعية الأمراض الموسمية، ويصاب العديد من الناس بالعدوى، وتختلف الأعراض من شخصٍ لآخر.



وأشار المركز بأن تم تطعيم حوالي 350 ألف شخصاً خلال موسم الانفلونزا العام الماضي بزيادة مضاعفة عن الموسم السابق، تم توفير التطعيمات الانفلونزا الموسمية في المراكز الصحية في الحملات التي نفذتها الدائرة بالتعاون مع شركة «صحة» تحت شعار «أوقف العدوى» في أماكن العمل والمراكز التجارية