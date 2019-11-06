انطلاق مؤتمر "كسب الحرب الرقمية" في أبوظبي

المصدر: وام

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال «مؤتمر القادة لحروب القرن الواحد والعشرين» الذي تنظمه وزارة الدفاع تحت عنوان: «كسب الحرب الرقمية»، وهو الموضوع الذي أكدت القيادات في وزارة الدفاع أنه من أهم الموضوعات التي تجري في خضم الحروب المعاصرة غير التقليدية.

وقال محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع في كلمته خلال المؤتمر أنه "في العصر الرقمي الذي نحيا فيه اليوم قد تجاوزنا نقطة اللاعودة إلى الأنماط التقليدية في إدارة شؤون الحياة".

وأضاف أن "الأمن الرقمي يبقى هاجسا يؤرق بال القادة والمسؤولين في جميع الدول حيث يتحتم عليهم العمل حثيثا لحماية أمن منظومتهم الرقمية وفضائهم السيبراني من الاختراق حفاظا على مصالحهم الوطنية وأمنهم القومي".

وتابع: "في عالم الفضاء السيبراني اليوم تتصاعد تهديدات الاختراقات الإلكترونية وتتعمق مخاطر الحروب الرقمية ويترتب على الدول تسخير الخبرات والعقول كافة لتطوير الوسائل والأساليب لمواجهة التهديدات الرقمية والتغلب عليها بشكل حاسم".