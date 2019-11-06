الإمارات تزود غينيا بمولدات كهربائية طاقتها الإجمالية 10 آلاف كيلوواط

المصدر: البيان الإلكتروني

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، قدمت دولة الإمارات ممثلة بمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لجمهورية غينيا الصديقة عدد من المولدات الكهربائية بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف كيلوواط ، تعمل وفق أفضل المواصفات العالمية لتلبية احتياجات المناطق المستهدفة وتأمين متطلبات السكان من الطاقة الكهربائية الحالية والمستقبلية.

وقامت مؤسسة خليفة الإنسانية بشراء وشحن مولدات الكهرباء بعد إجراء الفحص الفني النهائي لها بحضور وفد تقني كبير من الشركة الموردة.



وتأتي هذه المكرمة مساهمة من دولة الإمارات للحكومة الغينية ومساعدتها على بذل المزيد من الجهود لتوفير الطاقة اللازمة للبلاد كأحد أهم مقومات التنمية المستدامة من خلال تجهيز شبكة وطنية موثوقة قادرة على توريد ونقل وتبادل الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.

وأكد مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أن المؤسسة على أتم الاستعداد دائماً لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، وترجمتها إلى مشاريع حيوية تساهم في تنمية البلدان النامية ومنها دعم قطاع الكهرباء في غينيا، والمساهمة في تأمين احتياجات الشعب الغيني في جميع المجالات، حيث حرصنا على شراء أفضل ما تنتجه المصانع الأوروبية في هذا المجال.



وأشار المصدر إلى أن هذه المكرمة من قيادتنا الرشيدة ستمكن الحكومة الغينية من إيصال التيار الكهربائي للعديد من المناطق وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للسكان فيها لافتا الى أهمية وجود إمدادات كافية من الطاقة سيسهم بشكل مباشر في تحفيز التنمية الاقتصادية، حيث أن محدودية إمدادات الطاقة الكهربائية تعد من أكبر معوقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية.



وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى دعم الطاقة الكهربائية في غينيا، كانت مؤسسة خليفة الإنسانية وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نفذت في شهر أبريل من عام 2014 تسليم هدية شعب دولة الإمارات للشعب الغيني وهي عبارة عن معدات طبية تقدر قيمتها بأكثر من خمسة ملايين دولار، ولا زالت هذه المعدات والأجهزة حتى الآن تسهم في تعزيز عمل المستشفيات والمراكز الطبية ومعدات غسيل الكلى والكشف الإشعاعي ومعدات طب الأسنان في العاصمة الغينية كوناكري.