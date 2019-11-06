جهود الإمارات تسرّع وتيرة القضاء على شلل الأطفال

المصدر: أبوظبي- البيان

قالت الدكتورة نوال الكعبي استشارية الأمراض المعدية للأطفال ومديرة إدارة الشؤون الطبية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إن جهود الإمارات في مكافحة الأمراض المعدية خصوصاً شلل الأطفال أسهمت إلى حد كبير في تسريع وتيرة العمل الخاصة بالقضاء على شلل الأطفال بصورة نهائية في العالم.

وتمكنت حملة الإمارات للتطعيم في باكستان منذ عام 2014 وحتى الآن من تطعيم ملايين الأطفال في باكستان حتى في أكثر المناطق صعوبة.

وأشارت إلى أن الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في مكافحة المرض والالتزام التام بالقضاء على شلل الأطفال من كل بلد في هذه المنطقة وفي العالم، بالشراكة مع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، ومنظمة الروتاري الدولية، ومراكز «السيطرة على الأمراض» كفيلة بإنهاء هذا المرض وغيره من الأمراض المعدية في السنوات المقبلة.

مشيرة إلى أن منتدى «الوصول إلى الميل الأخير» للقضاء على شلل الأطفال الذي تستضيفه أبوظبي قريباً يمثل حجر الزاوية في في معادلة القضاء على المرض.