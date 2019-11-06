«جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» تستحدث 8 فئات

المصدر: الشارقة - البيان

كشف المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن توسيع نطاق جائزة الشارقة للاتصال الحكومي عالمياً، واستحداث 8 فئات جديدة، إضافة إلى تطوير بعض الفئات المعتمدة في الدورة السابقة.

وأعلن المركز عن فتح باب التسجيل في الدورة السابعة من الجائزة ابتداءً من 6 نوفمبر الجاري حتى 5 ديسمبر المقبل، وذلك في 16 فئة تتوزع جغرافياً على إمارة الشارقة، ودولة الإمارات، والمنطقة العربية، والعالم، على أن تكون متاحة للتجارب المتميزة في الاتصال الحكومي، وبعد اختيار لجنة التحكيم الجهات المرشحة للمشاركة في الجائزة يفتح لها باب تقديم الملفات الداعمة لمشاركتها في 8 ديسمبر المقبل.

وينظم المركز الدولي للاتصال الحكومي الدورة السابعة للجائزة بالتزامن مع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2020 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

8 فئات

وتشمل الفئات الجديدة من الجائزة فئة «صوت المجتمع»، وفئة «أفضل برنامج إعلامي أحدث فارقاً» وفئة «أفضل منسق للاتصال الحكومي».

أما على المستوى العالمي فاستحدثت الجائزة فئة أفضل صورة إعلامية للاتصال الحكومي، وفئة أفضل استخدام للبيانات.

كما تضم الفئات الجديدة فئة أفضل فكرة لزيادة إشراك أجيال المستقبل، وتُمنح إلى فريق يعمل في حملة أثبتت زيادة التفاعل من قِبل جماهير مختلفة من جيل الشباب واليافعين، وفئة أنّجَح شراكة للتواصل المجتمعي، وتُمنح إلى هيئة أثبتت نجاح حملة ما بالاعتماد على شراكة مبتكرة، وفئة أفضل مبادرة للتعامل مع الأخبار المفبركة، وتُمنح للهيئات التي طوّرت أدوات ناجحة لتحليل المعلومات.

وأكدت جواهر النقبي، مديرة المركز الدولي للاتصال الحكومي، أن الجائزة تسعى من خلال توسيع نطاقها الجغرافي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز.