«الصحة» توعي بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أول من أمس، ورشة علمية حول أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، في فندق ميرديان بدبي، بمشاركة متحدثين استشاريين ومتخصصين في هذا المجال.

وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية لرفع الوعي لدى أفراد المجتمع، والكوادر الصحية العاملة في المنشآت الصحية حول مرض الإنفلونزا وطرق الوقاية منه ومخاطره وفعالية اللقاح.

وقالت الدكتورة ندى المرزوقي: إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تولي أهمية استراتيجية لتطوير النظام الصحي وتوفير تغطية شاملة باللقاحات لوقاية المجتمع من الأمراض، مضيفة أن الإنفلونزا الموسمية تندرج ضمن التحديات التي تواجه الأنظمة الصحية حول العالم نظراً لعبئها الصحي والاقتصادي والاجتماعي.

مؤكدة حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تكثيف حملات التوعية ضد مرض الإنفلونزا وطرق الوقاية منه، وتزويد أفراد المجتمع بالمعلومات الكافية التي تحثهم على أهمية التطعيم لوقايتهم من مضاعفات المرض ولرفع نسبة التغطية باللقاح.

بدورها أشارت الدكتورة ليلى الجسمي لأهمية الورشة العلمية لكونها تتيح الفرصة لتبادل الخبرات والمعلومات، والاطلاع على آخر المستجدات العالمية في مجال اللقاح ضد مرض الإنفلونزا، بالإضافة إلى تبني خطط عملية خلال الجلسات الحوارية لزيادة تغطية لقاح الإنفلونزا لأفراد المجتمع.

وأشارت الجسمي إلى أن الإنفلونزا الموسمية عدوى فيروسية تنتشر بسهولة بين البشر ما يستدعي ضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية مرة واحدة سنوياً، وفي ختام الورشة تم استعراض مبادرات وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مجال الرعاية الصحية ضد مرض الإنفلونزا.