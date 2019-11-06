ولي عهد الشارقة: «جائزة الابتكار» تشجع أفراد المجتمع على الإبداع

المصدر: الشارقة - البيان

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ضرورة أن يتحول الابتكار من فعل دوري مقتصر على المهتمين والمشتغلين بالصناعات والتقنيات الحديثة والخدمات الإلكترونية إلى أسلوب حياة يمارسه الجميع في مختلف المجالات العلمية والعملية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية وغيرها.

وذلك من أجل تطوير أدواتهم وقدراتهم وللنهوض بأعمالهم وإنجازاتهم.

وأوضح سموه أن الشارقة وفي سبيل سعيها لتحقيق ذلك أوجدت جائزة رائدة للابتكار نشجع من خلالها أفراد المجتمع ونحفزهم على المشاركة الفاعلة، ونتطلع أن تخلق الجائزة مجتمعاً مبدعاً مبتكراً قادراً على مواكبة عصره ورسم خارطة مستقبله.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان اللجنة العليا المشرفة على فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة خلال اجتماعها الذي عقد أمس في مكتب سمو الحاكم عن إطلاق جائزة الشارقة للابتكار في دورتها الأولى والتي تقام برعاية كريمة من سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والهادفة إلى دعم المبتكرين وتحفيزهم المستمر لطرح الحلول الإبداعية في كل المجالات، وترسيخ القدرات التنافسية لتعزيز الاستدامة، وتبني مفهوم الابتكار كثقافة فعّالة ودائمة في إمارة الشارقة.

وثمّن سمو ولي عهد الشارقة دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمسيرة الابتكار في مختلف النواحي، لبناء القدرات المتخصصة وبناء الشراكات البحثية العالمية، مشيداً بجهود سموه في إنشاء المعاهد والكليات والجامعات والمؤسسات الحاضنة للابتكار والبحث العلمي دعماً لريادة العلم والتعليم.

واستكمالاً لتلك الجهود تأتي فكرة الجائزة لدعم استراتيجية الابتكار، ضمن جهود ممنهجة لتطوير نماذج مبتكرة متوائمة مع التحديات المستقبلية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات لكل القطاعات في إمارة الشارقة.

وتتبع الجائزة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي وتديرها اللجنة العليا المشرفة على فعاليات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، ويبلغ مجموع قيمة جوائزها مئة ألف درهم موزعة على المراكز الثلاثة الأولى، وتستهدف عدة فئات تُعنى بفئة طلاب المؤسسات التعليمية العليا والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ويحق للمشاركين الترشح للجائزة بشكل فردي أو جماعي لزيادة التفاعل وتسليط الضوء على أفضل المشاريع الابتكارية التي من شأنها أن تخدم مصلحة الإمارة.