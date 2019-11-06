«تنفيذي الشارقة» يناقش المشروعات التنموية في الإمارة

المصدر: الشارقة - البيان

وجّه المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أمانته العامة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بشأن توحيد الأنظمة التعريفية المستخدمة في الاستدلال على مواقع الأراضي والمباني السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وغيرها في الإمارة، على أن يكون هناك نظام موحد يخدم كل الجهات الخدمية المحلية والاتحادية الخاصة منها والحكومية.

.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأسبوعي الاعتيادي، أمس، في مكتب صاحب السمو الحاكم برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، ناقش المجلس جملة من المشروعات التنموية التي تخدم مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الإمارة.

ومن منطلق حرص المجلس على تقديم أرقى وأجود الخدمات الصحية لأفراد المجتمع بشكل عام ومنتسبي الحضانات بشكل خاص، بارك المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين مجلس الشارقة للتعليم وكلية طب الأسنان بجامعة الشارقة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختصة في تعزيز صحة الفم والأسنان للأطفال بالحضانات الحكومية في إمارة الشارقة.