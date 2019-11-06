هزاع بن زايد: مرحلة جديدة تستثمر في الابتكار والذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مجموعة إيدج المتخصصة بالتكنولوجيا الدفاعية يؤسس لمرحلة جديدة متطورة، تستثمر في الابتكار والذكاء الاصطناعي.

وأضاف سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في «تويتر» أن دولة الإمارات العربية المتحدة توفر قدرات ذاتية متقدمة في مجال الدفاع، مضيفاً سموه أن «إطلاق الشيخ محمد بن زايد منصة إيدج المتخصصة بالتكنولوجيا الدفاعية يؤسس لمرحلة جديدة متطورة تستثمر في الابتكار والذكاء الاصطناعي وتضع الإمارات في عداد الدول المنتجة في هذا القطاع الحيوي، وتوفر قدرات ذاتية متقدمة في مجال الدفاع».