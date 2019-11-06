محمد بن زايد: الإمارات توظّف أحدث تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية واستدامتها

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بتبني أحدث الحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في إطار نهجها التنموي ورؤيتها المستقبلية الطموحة لتوظيفها في خدمة التنمية واستدامتها في مختلف جوانبها».

وقال سموه خلال حضوره أمس إطلاق مجموعة التكنولوجيا المتقدمة «إيدج»: «إن التكنولوجيا تشكل ركيزة أساسية من ركائز بناء قدرات الدولة وتحقيق تطلعاتها بما تقدمه من حلول وأدوات ووسائل تسهم في إنجاز الأهداف وتخطي التحديات وتوظيف الفرص المتاحة وترشيد الموارد بما يضمن تحقيق التنمية الوطنية المستدامة المرجوة لدولتنا».

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تسعى بإرادة قوية وجهود حثيثة وخطى واثقة ومقومات متنوعة إلى ترسيخ مكانتها بوصفها أحد مراكز التكنولوجيا المتقدمة ومقراً لأهم المطورين والمختصين والباحثين بهذا المجال الحيوي الواعد.

تطوير القدرات

وتهدف مجموعة «إيدج» إلى تطوير القدرات في جوانب عديدة من الصناعات، وذلك ابتداءً من الابتكارات الريادية في قطاع الدفاع ذي الاستثمارات الضخمة مع تخصيص الأولوية للأمن الوطني.

وتجمع «إيدج» بين أكثر من 25 مؤسسة منها شركات تابعة لشركة الإمارات للصناعات العسكرية ومجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات وتوازن القابضة ومؤسسات مستقلة أخرى.

حضر حفل تدشين المجموعة، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وآدم سميث عضو الكونجرس عن ولاية واشنطن رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأميركي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

ومن جانبه قال فيصل البناي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في «إيدج» في كلمة له: «إن المجموعة ستستثمر بشكل مكثف في مختلف مناحي البحث والتطوير وستتعاون تعاوناً وثيقاً مع العاملين في الخطوط الأمامية على تصميم وتطبيق الحلول الناجعة التي تعالج التحديات العالمية الحقيقية».

تحديات

وأضاف: «الحل يكمن في مواجهة تحديات الحرب الهجينة في الجمع بين الابتكارات الصادرة عن القطاع التجاري والقطاع العسكري، وبناءً على تأسيسها وفق رسالة جوهرية تقضي بتطوير القطاع العسكري الذي قد يعيقه الروتين الرسمي عموماً، فإن مجموعة «إيدج» تسعى إلى جلب المنتجات إلى السوق بسرعة أكبر وبأسعار أقل».

وبغرض الإسهام في نمو التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، ستقيم مجموعة إيدج شراكات أعمق مع متعهدي قطاع الدفاع وصانعي المعدات الأصلية الرائدين على مستوى العالم وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوساط الأكاديمية على حد سواء.

كما ستسعى إلى تسريع وتيرة الابتكارات من خلال جذب صفوة خبراء القطاع وأصحاب الكفاءات من حول العالم من أجل المساعدة في تطوير باقة واسعة من المنتجات العصرية بدءاً من وضع التصورات وانتهاءً ببناء القدرات في مجالات شتى عن طريق قطاعاتها الأساسية الـ 5: «المنصات والأنظمة والصواريخ والأسلحة والدفاع السيبراني والحرب والاستخبارات الإلكترونية ودعم المهام».

تطور

وتعتزم المجموعة تطبيق تقنيات متقدمة كالقدرات ذاتية التحكم والأنظمة المادية السيبرانية وإنترنت الأشياء وأنظمة الدفع المتطورة، وعلم الروبوتات والمواد الذكية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي في مختلف منتجاتها وخدماتها.

وتعليقاً على تدشين مجموعة «إيدج» قال طارق عبدالرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي «المتخصص في الصناعات الدفاعية بدولة الإمارات»: «نحن نستثمر في إدارة المجهول الذي تجلبه التكنولوجيا عن طريق توجيه تركيزنا وقدراتنا نحو قطاع دفاعي وأمني مستدام، وستساعدنا «إيدج» في تحويل إمكاناتنا المحلية، مع زيادة مشاركاتنا على صعيد صادرات الدفاع والأمن».

وتختص مجموعة «إيدج» في مجالات التكنولوجيا المتقدمة للدفاع ومجالات أخرى عبر طرح حلول ريادية.

وبغرض حل ما يواجه العالم من تحديات حقيقية، تكرس جهودها لطرح الخدمات والتقنيات المبتكرة في السوق بسرعة وكفاءة أكبر، وبالجمع بين أكثر من 25 مؤسسة وما يقارب 12 ألف موظف بارع، توفر «إيدج» خبرتها في 5 قطاعات أساسية، وتضع المجموعة تصوراً جديداً للقدرات عبر الريادة التقنية.

فيما يدخل البحث والتطوير في صميم أعمالها. واختير فيصل البناي لقيادة المجموعة نظراً لخبرته الواسعة في إدارة الشركات الناشئة وتاريخه المشهود له في تسخير التقنيات الناشئة من أجل زيادة الفرص التجارية المتاحة في الوطن والخارج.

صدارة

تصدرت الدولة خلال عام 2018 مؤشر الابتكار العالمي على مستوى العالم العربي، وتهدف مجموعة «إيدج» إلى مساعدة الدولة في الحفاظ على هذا المركز المرموق وتعزيزه.