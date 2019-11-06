«إسعاف دبي» توفّر سيارتين لنقل الشخصيات في إكسبو 2020

كشف خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عن إتمام المؤسسة كامل استعداداتها للحدث الأبرز وهو إكسبو 2020.

مشيراً إلى أنه سيتم استقطاب سيارتين مجهزتين بأحدث الأجهزة، لنقل الشخصيات المهمة للمعرض، وستتمركزان في الموقع طيلة أشهر المعرض. وأضاف أنه تم توفير كادر مؤهل من المسعفين وتخصيص نقطتين في مقر إنشاءات إكسبو، وذلك لخدمة العمال المتواجدين بالمقر، بالإضافة إلى الشركات المتواجدة هناك بالتعاون مع مكتب إكسبو الذي سهل توفير استلام نقاط الإسعاف في مقر إكسبو.

وأوضح أنه سيتم توفير 8 نقاط للإسعاف موزعة تخدم منطقة إكسبو، ستكون متواجدة في مقر إكسبو قبل الحدث بشهر وخلال الحدث وبعد انتهائه بشهر أيضا، بما يعادل 8 أشهر في المقر، مشيرا إلى تخصيص نقطتين أو ثلاث أخرى ستتمركز لخدمة المناطق حول إكسبو.

بالإضافة إلى سيارة الكوارث التي ستتمركز بالقرب من إكسبو لتغطية المنطقة بين إمارة دبي والعاصمة أبوظبي لخدمة سكان المنطقة والمصانع المتواجدة بها، بالإضافة إلى تغطية الحوادث التي قد تحدث في منطقة سيح شعيب.

وأضاف أن المؤسسة كذلك أكملت استعداداتها لاستقبال السياح من أصحاب الهمم عبر تخصيص وحدتين لنقل هذه الفئة، مجهزتين بأحدث الأجهزة ليصار إلى تخصيصها في المطارات لاستقبال الحالات التي تستدعي ذلك، موضحاً أن وحدات نقل أصحاب الهمم تنقسم إلى نوعين، أحدهما يستعين بنقل المريض عن طريق النقالة، والآخر عن طريق الكرسي المتحرك بحسب حالة المريض.