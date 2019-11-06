تقنيات حديثة وحلول ذكية في «إكسبو الدولي لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - نورا الأمير ومرفت عبد الحميد

افتتحت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، أمس، معرض إكسبو الدولي لأصحاب الهمم 2019 الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي على مدار ثلاثة أيام متتالية من 5 وحتى 7 نوفمبر الجاري بمشاركة حوالي 245 شركة دولية ومركزاً متخصصاً بتأهيل أصحاب الهمم.

كما افتتحت معاليها قمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم التي تقام لأول مرة في دبي بعد أن قامت بجولة في المعرض تفقدت خلالها أجنحة الجهات الحكومية والشركات الخاصة المشاركة، حيث اطلعت على أفضل التقنيات الحديثة والحلول الذكية التي تسهم في تسهيل حياة أصحاب الهمم.

رافق معاليها خلال الجولة معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي وعبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي وداوود الهاجري مدير عام بلدية دبي وأحمد جلفار المدير العام لهيئة تنمية المجتمع وأحمد محبوب مدير عام جمارك دبي وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والأمير مرعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لضمان حقوق أصحاب الهمم في الأردن.

ميزات

من جانبه أشار عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي إلى الإنجازات الملموسة التي حققتها إمارة دبي في مجال تعزيز دمج فئة أصحاب الهمم بالمجتمع، موضحاً أن ما نسبته 82 بالمائه من سكان إمارة دبي يؤمنون بدمج أصحاب الهمم في المجتمع وأن حوالي 86 بالمائه يعملون على دمجهم ويساعدونهم على ذلك وأن ما نسبته حوالي 96 بالمائه يفتخرون بأصدقائهم من أصحاب الهمم.

أفضل التجارب

وقال معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي إن الهيئة حريصة على تقديم أفضل التجارب في دعم وتعزيز سياسات أصحاب الهمم.

وتحت عنوان (دبي مدينة للجميع.. مدينة صديقة لأصحاب الهمم)، قال معاليه: إن قضية أصحاب الهمم هي من أهم قضايا الصحة العامة العالمية، وهي إحدى قضايا حقوق الإنسان، وواحدة من أولويات التنمية، حيث يشكل أصحاب الهمم 15% من سكان العالم.

مسؤولية مجتمعية

من ناحيتها تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الثالثة من «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2019»، وتضم منصة الهيئة في المعرض مجموعة متنوعة من العروض التقديمية وورش العمل حول أساسيات التعامل مع أصحاب الهمم، وتعلم لغة الإشارة، والعلاج بالفنون.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نولي اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم من المتعاملين والموظفين، من خلال برامج ومبادرات تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتعرض الهيئة خلال مشاركتها في «إكسبو أصحاب الهمم الدولي» الثالث الحلول التقنية والخدمات الذكية والمبادرات والبرامج التي توفرها لدعم أصحاب الهمم مثل خدمة «أشّر» للمحادثة الفورية المرئية مع موظفي مركز الاتصال في الهيئة باستخدام لغة الإشارة، وتعد الهيئة أول جهة حكومية في دولة الإمارات تُطلِق هذه الخدمة.

ممارسة سهلة

بدوره قال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي إن أصحاب الهمم هم جزء من المجتمع وقد أولت القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً بهذه الفئة عن طريق سن القوانين والتشريعات التي تكفل لهم ممارسة حياتهم اليومية وأنشطتهم المختلفة بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أن البلدية تبنت «كود دبي» للبيئة المؤهلة الذي يعتمد معايير التصميم الشامل للمباني».

وقال أحمد عبد الكريم جلفار المدير العام لهيئة تنمية المجتمع إن تحقيق أهداف القمة يتطلب تكاتف الجهود بين المشرعين والجهات الحكومية ومزودي الخدمة وأفراد المجتمع والذي يفترض أن يلعب دوراً إيجابياً حتى يتمكن أصحاب الهمم من ممارسة حقوقهم.

وأطلقت شرطة دبي خلال فعاليات المعرض مبادرة «لسلامتي» الهادفة إلى توعية أصحاب الهمم ومنهم الأطفال الذين يعانون من التوحد بإجراءات السلامة العامة من خلال سلسلة قصصية توضح لهم كيفية التعامل مع المواقف الحياتية المختلفة بما يحقق الأمن والأمان لهم.

إنجازات وخدمات

وقال الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع: إن دائرة تنمية المجتمع وبصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، تسعى إلى دعم مختلف احتياجات وتطلعات أصحاب الهمم، وذلك عبر تمكينهم في مختلف نواحي الحياة.

أهمية

وشدد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية على أهمية هذه القمة التي تعنى بشأن السفر والسياحة بالنسبة لأصحاب الهمم فهم جزء من المجتمع والسياحة والسفر حق لأصحاب الهمم وهو أمر يجب الأخذ به عند وضع القوانين والتشريعات فإذا ما تم ذلك فنحن على الطريق الصحيح.

تشريعات

واستعرضت جمارك دبي خدماتها لأصحاب الهمم خلال عرض تقديمي في القمة العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم، المُنعقدة ضمن «معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2019»، وقدم خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي بجمارك دبي عرضاً خلال قمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم.

تميز

وقال المهندس عبد الرضا أبو الحسن المدير التنفيذي للتخطيط والمشاريع في هيئة مواصلات دبي إن رؤية الهيئة تتمثل في تقديم خدمات سهلة للجميع وعلى رأسهم أصحاب الهمم، حيث أخذنا على عاتقنا المساعدة لمن هم بحاجة للمساعدة من أصحاب الهمم وقمنا بتطوير وتفعيل «كود دبي» والكثير من الرموز الدولية التي تساعد على إضافة هذه المباحثات وتحديد البنية التحتية.

راحة أصحاب الهمم

من جهتها تواصل دناتا، أحد أكبر مزوّدي الخدمات الجوية في العالم، الاستثمار في عملياتها لضمان تجربة تنقل سلسة لأصحاب الهمم في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين. وتوظف دناتا 950 شخصاً متخصصاً كما تدير مرافق مخصصة وتستخدم معدات حديثة لتقديم أفضل خدمة مطار لأصحاب الهمم. ويساعد فريقها يومياً حوالي 4000 عميل لإنجاز إجراءات السفر والتنقل داخل المبنى والصعود إلى الطائرات.