شرطة دبي تطلق أول دورية صديقة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - نورا الأمير

تشارك القيادة العامة لشرطة دبي في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي بأول دورية صديقة لأصحاب الهمم مزودة بكل التجهيزات التقنية المساعدة، إلى جانب خدمات أخرى هدفها التمكين الشامل لهذه الفئة، تناغماً مع مبادرة «مجتمعي... مكان للجميع»، التي تعد من أبرز الإسهامات الرامية لتمكين أصحاب الهمم في الإمارة.

وقال الملازم عبد الله الشامسي نائب رئيس مجلس أصحاب الهمم: إن تدشين الدورية سيجري بشكل رسمي صباح اليوم، متحدثاً باقتضاب عن مميزاتها، حيث إنها مجهزة بأحدث أنواع المصاعد المتحركة، والتي تم اختيارها استناداً إلى دراسة أجريت مع عدد كبير من أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن المصعد يتسم بسرعة حركته، إذ لا تتجاوز عملية الركوب والنزول الدقيقة الواحدة، وأنه يفتح من الباب الجانبي وليس من الخلف.

وذكر أن الدورية معدة لخدمة أصحاب الإعاقة السمعية أيضاً، كما يتوفر داخلها دليل إرشادي، ودفتر «بادرة» الذي تدرج فيه المخالفات المرورية بلغة الإشارة، حيث يتم تعريف فئة ذوي الإعاقة السمعية بنوع المخالفة المرتكبة مع تقديم النصائح، وقال إن سائق الدورية الصديقة لأصحاب الهمم يتقن لغة الإشارة.

وعدّ الملازم الشامسي الدورية إحدى المبادرات المهمة والإنجازات التي تخدم أصحاب الهمم التي ينفذها مجلس أصحاب الهمم في القيادة العامة لشرطة دبي، مشيراً في السياق ذاته إلى بعض المبادرات التي نفذتها شرطة دبي كدورات تدريبية لتعلم لغة الإشارة تستهدف طواقم الأمن، حيث استفاد منها أكثر من 90 ألف شخص إلى جانب توفير تطبيق للراغبين بتعلم اللغة وإتاحة تنزيل التطبيق وتعلم اللغة ذاتياً.

من جانبها تحدثت مي السويدي عضو مجلس أصحاب الهمم في القيادة العامة لشرطة دبي، عن طبيعة مشاركتهم في المعرض والمتمثلة في تطبيق يحمل اسم سلامتي، وهو مجموعة قصصية باللغتين العربية والإنجليزية موجهة للأطفال من أصحاب الهمم الذين تتراوح أعمارهم بين 3-6 سنوات، ويمكن تحميلها عبر موقع الشرطة الإلكتروني.