منصور بن زايد يبحث تعزيز مجالات التعاون مع طاجيكستان

المصدر: أبوظبي- وام

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس بقصر الوطن، دولت علي سعيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجمهورية طاجيكستان والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والثقافة والسياحة والطاقة وغيرها من مجالات التعاون، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة، وراشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة غير المقيم لدى طاجيكستان.