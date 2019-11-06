نهيان بن مبارك وسكرتير وزارة خارجية سريلانكا يستعرضان علاقات البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أول من أمس رايناثا ارياشينا سكرتير وزارة الخارجية بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية والوفد المرافق له.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك في بداية الاستقبال بالضيف والوفد المرافق له وناقش معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. كما تناول الطرفان خلال الاستقبال الذي جرى بقصر معاليه التطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. حضر اللقاء ماجنيتا جاياسينها سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى الدولة.