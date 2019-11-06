زكي نسيبة يستقبل وزير خارجية السنغال

المصدر: أبوظبي- وام

استقبل معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، بمكتبه في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، أمادو با وزير خارجية جمهورية السنغال الذي يزور البلاد حالياً.

وأشاد معالي زكي أنور نسيبة بالعلاقات بين دولة الإمارات والسنغال في شتى المجالات، معرباً عن اهتمام دولة الإمارات بتعزيز التعاون في المجالات التعليمية والثقافية، وكذلك في إطار الفرانكوفونية والدبلوماسية العامة والتدريب.

وأكد أهمية اجتماع اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات والسنغال الذي عقد في أبوظبي، صباح أمس، لما له من نتائج تعزز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

من جانبه أكد أمادو با حرص بلاده على آفاق التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، مشيداً بدعم دولة الإمارات لقضايا التنمية والسلام والتدريب والتعليم في جمهورية السنغال.