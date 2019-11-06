اللجنة المشتركة بين الإمارات والسنغال تستكشف آفاق التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وأمادو با، وزير خارجية جمهورية السنغال، أمس، اجتماع اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات والسنغال الذي عُقد في أبوظبي.

وأشاد معالي أحمد الصايغ - خلال الاجتماع - بالنمو الكبير في الشراكة الإماراتية السنغالية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في 1973، وأعرب عن اهتمام دولة الإمارات بتعزيز التعاون والعلاقات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص للبلدين.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والسنغال قد ارتفع من قرابة 494 مليون دولار أمريكي في 2015 إلى 626 مليون دولار أمريكي في 2018.

وقال الصايغ: «تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين للسنغال في العالم العربي، وهذا يشجعنا على تعزيز التبادل التجاري بين بلدينا، وخاصة في قطاعات المعادن النفيسة والمواد الكيميائية الأساسية والبتروكيماويات التي شكلت الجزء الأكبر من التجارة الثنائية للسلع في السنوات الماضية».

وأثنى على الجهود المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة ومبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً - في معرض إشارته إلى التعاون الثنائي في مجال التنمية - أن دولة الإمارات قامت بتمويل العديد من مشاريع النقل والتعليم في السنغال، إذ بلغت قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة إلى السنغال منذ عام 2014 أكثر من 30 مليون دولار أمريكي.

كما تم تقديم المنح الدراسية للطلبة السنغاليين للدراسة في جامعات الدولة، ومنها جامعة السوربون، فضلاً عن برامج تمكين المرأة السنغالية، من خلال تدريب 100 امرأة في مجال السياحة والضيافة.

وأشاد معاليه بوضع حجر الأساس لمركز محمد بن زايد للابتكار وريادة الأعمال المتوقع أن يتم افتتاحه كمركز إقليمي لدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العاصمة السنغالية داكار في 2021.

وعلى صعيد التعاون السياسي، قال معالي أحمد الصايغ: «تولي دولة الإمارات أهمية خاصة لجمهورية السنغال، لكونها واحدة من أهم الدول الأفريقية التي تسعى دولة الإمارات إلى بناء علاقات استراتيجية معها. كما تقف دولة الإمارات بالكامل إلى جانب حكومة وشعب السنغال في مواجهه الإرهاب بجميع أشكاله من خلال العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي».

وأعرب الصايغ عن تقديره لحكومة السنغال لدعمها طلب دولة الإمارات للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023.

من جهته، أكد أمادو با التزام حكومته بتعزيز التعاون مع دولة الإمارات على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية، موجهاً الشكر إلى دولة الإمارات على استضافة الاجتماع الذي حضره مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين.