شرطة رأس الخيمة تفعّل نظام الاستدعاء الإلكتروني

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بمنظومة الاستدعاء الإلكتروني التي تم استحداثها لتطوير نظام رفع الجاهزية لمرتب القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في الحالات الطارئة، من خلال إرسال رسائل استدعاء إلكترونية للمرتب المعني خلال فترة زمنية محددة.

الأمر الذي يحتم على كل من وردته الرسالة سرعة الاستجابة بالحضور فوراً إلى الموقع الذي تم تحديده في الرسالة وتكليفه بالتواجد به خلال زمن محدد. جاء ذلك خلال استقباله العميد الدكتور علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية، والوفد المرافق له، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، وعدد من ضباط الشرطة.

وتم خلال اللقاء، مناقشة واستعراض آلية عمل منظومة التراسل الإلكتروني، وإجراء تجربة على أرض الواقع بتطبيق نظام استدعاء إلكتروني على مرتب إدارة العمليات بشرطة رأس الخيمة، وتم قياس المؤشر الذي كانت نتيجته تحقيق المستهدف المطلوب فعلياً، ما أكد نجاح النظام وفعاليته.

ووجه اللواء ابن علوان، بضرورة تدريب ضباط مرتب العمليات، وتكثيف ورش نشر المعرفة حول نظام الاستدعاء الإلكتروني على جميع المرتب حتى تعم المعرفة ويحقق النظام المستحدث أهدافه عبر تعزيز زمن سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة لدعم مؤشر الشعور بالأمن والأمان.