«الوطني للإعلام» ينظم ورشة عمل لتعزيز الوعي الرقمي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم المجلس الوطني للإعلام بالتعاون مع منصة تويتر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورشة عمل، بعنوان «كن خبيراً بالتغريد»، بهدف تعزيز التوعية الرقمية والتعريف بآخر تحديثات المنصة واستخدامها الصحفي، وتوضيح سياسات المحتوى وآليات الإبلاغ عن المحتوى المخالف.

وتناولت الورشة التي قدمها كل من جورج سلامة، رئيس السياسات العامة والعلاقات الحكومية، وجواهر عبدالحميد، مسؤولة السياسات العامة والعلاقات الحكومية، وجوانا جميل، مديرة الشراكات الإعلامية، عدداً من المحاور شملت حقائق وأرقاماً مهمة حول تويتر، بما في ذلك أفضل الممارسات لاستخدام المنصة بشكل فعّال خاصةً بالوسط الإعلامي، وكيفية الاستفادة من خصائص مثل التغطية الحية ومشاركة المقاطع المصورة وغيرها.

بالإضافة للتعريف بآخر التطورات والتحديثات على التطبيق، كما سلطت الجلسة الضوء على الشفافية وجهود الشركة المتواصلة لتوفير بيئة تُشعر الجميع بالأمان عند مشاركتهم بالمحادثات على المنصة، وركزت بشكل خاص على كيفية التعامل مع أي انتهاكات قد يواجهها المغردون وآلية الإبلاغ عنها، إذ يُعتبر الحفاظ على صحة المحادثة العامة على رأس أولويات تويتر.

وتشمل الانتهاكات التلاعب بالمنصة بمختلف أشكاله، والمعلومات المضللة وإساءة الاستخدام وغيرها من السلوكيات المزعجة أو غير المرغوبة.

وحضر الورشة التي أقيمت في نادي المراسلين الأجانب بأبوظبي نخبة من الإعلاميين والمغردين والمسؤولين عن المنصات الإخبارية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور راشد خلفان النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام: «تأتي هذه الورشة تماشياً مع جهود المجلس الرامية لتعزيز الوعي الرقمي، والتعريف بالسياسات والقوانين الناظمة لمختلف المجالات الإعلامية، وذلك في إطار سلسلة من الورش التي سينظمها المجلس في الفترة المقبلة، لضمان الاستخدام المسؤول والإيجابي لكل شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي».

من جانبه، أثنى جورج سلامة، رئيس السياسات العامة والعلاقات الحكومية في تويتر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على التعاون مع المجلس الوطني للإعلام لعقد هذه الورشة التدريبية، واصفاً إياه بالمثمر والبناء.