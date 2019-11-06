تمديد فترة التسجيل في جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب إلى 30 الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت «جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب» عن تمديد فترة التسجيل حتى 30 نوفمبر الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين لخوض تحديات الجائزة، وكشفت أن الجائزة تلقت حتى الأسبوع الأول من أكتوبر أكثر من 300 طلب مشاركة من جميع أنحاء الدولة.

وتفتح الجائزة باب التسجيل أمام الراغبين في المشاركة لليافعين من الجنسين بين عمر 13- 18 عاماً، عبر الموقع الإلكتروني www.sheikhsultanaward.ae

واتباع خطوات التسجيل بإنشاء حساب وتعبئة الاستمارات المطلوبة، ثم رفع المواد التي تثبت إنجاز الأقسام المطلوبة لإتمام الاشتراك.

وتقوم فكرة التكريم في «جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب» على أساس أن لا خاسر في هذا التحدي، وأن الفوز الحقيقي هو الإرادة الحقيقية في التحدي والإنجاز والوصول إلى الهدف، حيث سيتم تكريم كل من اجتاز متطلبات الجائزة وتسليمه الشهادة والشارة في حفل خاص يضم كل الفائزين.

وأكدت إدارة الجائزة أن الهدف الأساسي لها هو المساهمة في صناعة شباب معطاء وحكيم في قراراته، وواثق في قدراته، وقادر على تحمل المسؤولية، وواع لمعنى التنافس الحقيقي، ومتقبل للاختلاف مع الآخر، مشيرة إلى أن الجائزة تحث الشباب على استمرارية التفوق على أنفسهم في المجالات التي خاضوا فيها التحديات، بعد الانتهاء من المشاركة في الجائزة، لما لذلك من أهمية في تطوير ذواتهم ومجتمعاتهم.

وتضم الجائزة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في فبراير الماضي، أربع فئات هي، المغامرة والتطوع والمهارات، والهوايات، حيث تتيح المجال أمام الشباب المهتمين بهذه المجالات المشاركة في الجائزة واجتياز تحدياتها وفق ثلاثة مستويات، هي البرونزي والفضي والذهبي.