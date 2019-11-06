بلدية أبوظبي تطلق نظام استلام ونقل أصول البنية التحتية

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية نظام استلام ونقل أصول البنية التحتية، وذلك انطلاقاً من استراتيجية البلدية نحو الحفاظ على البيئة واستدامتها والمنهجية المتبعة نحو التوجهات الرقمية.

وضمن هذا الإطار دعت البلدية جميع المطورين العقاريين لأصول البنية التحتية إلى ورشة عمل، وأوضحت أن الهدف الأساسي من نظام استلام ونقل أصول البنية التحتية هو تسهيل الإجراءات مع شركائها الاستراتيجيين، وأهمية الحفاظ على أصول البنية التحتية، وضمان سلاسة نقل الأصول من المطورين إلى بلدية مدينة أبوظبي وفقاً للإجراءات والنظم.

مشاريع

وأكدت البلدية أن النظام سيشمل المشاريع الرأسمالية (مشاريع البلدية) ومشاريع المطورين. ويحتوي النظام على قاعدة بيانات للأصول المستلمة أو الجاري تسليمها إلى البلدية، وبالتالي تسهيل متابعة سير نقل الأصول إلى البلدية، بالإضافة إلى وضع مؤشرات أداء قياسية تهدف إلى تعزيز التزام كافة الجهات ذات العلاقة من أجل المحافظة على أصول البنية التحتية.