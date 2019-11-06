أشجار الدماس خطر على العسل المحلي

المصدر: ■ أبوظبي - منى خليفة

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة من خلال دراسة بيئية نفذتها أن لأشجار الدماس تأثيراً سلبياً على إنتاج العسل المحلي،.

حيث أشار التقرير إلى أن موسم إزهار أشجار الدماس يتوافق مع إزهار أشجار السدر، مما يتسبب بأضرار بالغة لمحصول العسل، حيث إن النحل ينجذب إلى أزهار نبات الدماس ذات اللون والرائحة مما يسبب خسارة للمناحل المتخصصة ويؤثر على جودة العسل، لا سيما أن شهر نوفمبر يعتبر موسم حصاد عسل السدر، والذي يتميز بشدة إقبال الناس على شرائه باعتباره علاجاً فعّالاً لنزلات البرد وأمراض التنفس مع حلول فصل الشتاء.

وأشارت الوزارة إلى أن نبات الدماس ينافس الأشجار الأخرى ذات الفائدة كأشجار الفواكه على الأسمدة والمياه، وذلك بفضل جذورها العميقة، بالإضافة إلى أنها تساعد على موت الأشجار الأخرى المجاورة.