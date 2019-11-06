مستشفى لطيفة مركز امتياز متخصص لعلاج المشيمة المرضية الملتصقة

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

أكدت الدكتورة منى تهلك المديرة التنفيذية لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال أن مؤتمر الإمارات للنساء والتوليد، الذي انعقد في دبي مؤخراً، بحضور أكثر من 500 طبيب متخصص اختار المستشفى ليكون مركز امتياز متخصصاً لعلاج المشيمة المرضية الملتصقة، وذلك بعد عرضه طريقة مبتكرة في التعامل مع مثل هذه الحالات، والتي نالت إعجاب جميع الحاضرين.

وأوضحت الدكتورة منى تهلك أن ما يميز مستشفى لطيفة هو استقباله مئات الحالات سنوياً من الحالات الحرجة في تخصص أمراض النساء والتوليد، إضافة للحالات الطارئة في هذا المجال، ويتم تقديم الخدمة على مستوى عال من الكفاءة والجودة خاصة مع تواجد كادر طبي متميز من الأطباء والتمريض، الذين أسهموا بدورهم، وبصورة فعالة في تشخيص العديد من الحالات النادرة والمستعصية وعلاجها بنجاح.

أمراض

وأوضحت الدكتورة منى تهلك أن المشيمة الملتصقة هي أحد أمراض الحمل الخطيرة، التي تحدث عند نمو الـمشيمة بتعمق زائد داخل جدار الرحم، ولا تسبِّب أي علامات أو أعراض أثناء الحمل على الرغم من أنه قد يحدُث نزيف أثناء الأشهر الثلاثة الأخيرة، ولكنها تعتبر من أكثر مضاعفات الحمل.

وفي حال تم تشخيص المرض أثناء الحمل، فغالباً ما ستحتاج الحامل إلى إجراء ولادة قيصرية مبكرة قد يتبعها استئصال جراحي للرحم.

وأضافت: هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تَزيد من خطر الإصابة بالمَشيمة الملتصقة، تشمل إجراء عملية جراحية سابقة في الرحم. كما يزداد خطر الإصابة بالمشيمة الملتصقة مع عدد العمليات القيصرية أو غيرها من العمليات الجراحية، ووضع المشيمة، وعُمر الأم .

حيث تكون الـمَشيمة الملتصقة أكثر انتشاراً بين النساء اللواتي يزيد عمرهن على 35 عاماً. ويمكن أن تؤدي الـمَشيمة الملتصقة إلى حدوث نزيف مهبلي كثيف، كما يمكن أن تتسبَّب الـمَشيمة الملتصقة في الولادة المبكرة.

معالجة

بدوره، قال الدكتور عاطف بشير الطيب فزاري استشاري أمراض النساء والولادة بمستشفى لطيفة، الذي قدم الورقة العلمية حول معالجة المشيمة المرضية الملتصقة: إن المستشفى قدم الخدمة لمعالجة العديد من الحالات الخطرة بصورة ناجحة بفضل كفاءة الفريق المكون لهذه المهمة، لافتاً إلى أن المشيمة شديدة الالتصاق تسبب نزيفاً حاداً وخطيراً للأم الحامل، تؤدي إلى الكثير من المخاطر.

وقال: إن الورقة العلمية التي تم تقديمها بالمؤتمر شملت دراسة تفصيلية وتحليلية لجميع الحالات التي تمت معالجتها، وذلك بعد استيفاء كل شروط البحث العلمي بالمستشفى، وتمت مناقشة هذه الورقة بإسهاب في جلسات المؤتمر، والتي تم بعدها إعلان مستشفى لطيفة مركز امتياز متخصصاً لاستقبال ومعالجة المشيمة المرضية الملتصقة.

كما أكدت الدراسة فعالية وجدوى التطبيق، الذي صممه الدكتور عاطف فزاري، والذي تمت تسميته «معايير دبي للمشيمة المرضية الملتصقة» لتشخيص وطرح الحلول لمعالجة وتقليل المخاطر المترتبة على المشيمة المرضية الملتصقة، كما أعلن المستشفى عن إطلاق هذا التطبيق أول تطبيق على مستوى المنطقة.

وذلك بعد علاج العديد من الحالات بكفاءة عالية، وتم تصميم هذا تطبيق في شكل جدول مبسط وسهل، يتضمن المعلومات الخاصة للحالة من خلال ملاحظات وقراءة صورة الموجات فوق الصوتية. وقد تم التدقيق في تطبيق «معايير دبي للمشيمة المرضية الملتصقة» على كل الحالات المدروسة، وأثبت كفاءة نوعية عالية في التنبؤ والتوقع بمدى خطورة الحالة والمساعدة في معالجتها.