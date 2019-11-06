«الإحسان» توزع مليون درهم على 300 أسرة متعففة في أكتوبر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

وزعت جمعية الإحسان الخيرية مليون درهم من زكاة المال التي قدمها بنك دبي الإسلامي، على 300 أسرة متعففة بعد انتهاء لجنة المساعدات الإنسانية من دراسة الطلبات المقدمة للحالات المحتاجة عن شهر أكتوبر الماضي.

التي تتضمن المساعدات الطبية وسداد المتأخرات الإيجارية والرسوم الدراسية، ويعتبر بنك دبي الإسلامي شريكاً رئيسياً في تنفيذ الكثير من المشاريع الخيرية والبرامج الإنسانية والمبادرات المجتمعية.

وقال الدكتور حقي إسماعيل، المدير التنفيذي بالإنابة لجمعية الإحسان الخيرية، إنه تم إطلاق مبادرة لدعم أصحاب الهمم كونهم جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من المجتمع، ولترسيخ قيم التضامن الاجتماعي والإنساني.

فاستقبلت الجمعية منذ إطلاقها المبادرة في شهر أغسطس الماضي 43 حالة من أصحاب الهمم قدمت لهم المساعدات الإنسانية والخدمات الاجتماعية بإجمالي 385600 درهم، شملت تقديم الرعاية والعون لهم من أجل تحسين المستوى المعيشي، وإلحاقهم بمراكز التأهيل لتطوير مهارات التعليم والتدريب لدعم قدراتهم وإمكاناتهم، والمساعدة في توفير الأجهزة التي تعينهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

كما استفادت 250 أسرة متعففة من مشروع السلة الغذائية بهدف تخفيف الأعباء عنهم، تحقيقاً للمسؤولية المجتمعية لـ «الإحسان» في تنفيذ الأعمال الإنسانية والخيرية.

وتحتوي السلة الغذائية على اللحوم والأرز والسكر والدقيق والتمر وزيت الطبخ وبعض المعلبات والعصائر، ويتم توزيعها على الأسر المحتاجة المستفيدة من المساعدات الغذائية الشهرية. كما ترعى الجمعية 300 طالب علم بمختلف مراحلهم الدراسية في إمارتي عجمان ورأس الخيمة.