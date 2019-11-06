ضاحي خلفان يبحث تطوير وتشغيل ساحات قوارب الصيد بدبي

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، بمكتبه صباح أمس، اجتماعاً لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتنظيم وتطوير وتشغيل ساحات قوارب الصيد بدبي.

والإجراءات الخاصة بمخالفات القوارب ووجودها في أماكن غير مخصصة لها، واستغلال الساحات المخصصة لقوارب الصيد لأغراض مختلفة وتحويلها إلى مستودعات وورش لتصنيع الزوارق وتخزين مخلفات السيارات والأغراض العامة التي لا تتعلق بمهنة الصيد، إلى جانب إساءة استغلال رخص الصيد بطريقة مخالفة للقانون.

ووجّه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بضرورة معالجة هذه الممارسات، ولفت نظر مرتكبيها من الصيادين قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقهم أو مخالفتهم.

حضر الاجتماع اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون المنافذ، وعلي ناصر بالحبالة، رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، والمقدم راشد ثاني العايل، رئيس قسم الأمن البحري بشرطة دبي، والمقدم سالم الكعبي، قائد السرب الرابع بجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، والمهندس إبراهيم محمد جمعة، مدير قسم البيئة البحرية ببلدية دبي، وسعيد خليفة المري. كما حضر الاجتماع العميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي.