«قرية سند» تدرب أصحاب الهمم على السفر بمحاكاة الواقع

كشفت المدينة المستدامة في دبي، «قرية سند» التي تستضيفها على أرضها، لتقدم لدولة الإمارات ودول المنطقة، أكبر مركز لتأهيل وتعليم الأطفال والكبار من أصحاب الهمم، وذلك خلال مشاركتها في «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»، الذي انطلق صباح أمس ويستمر ثلاثة أيام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث توفر بيئة متكاملة داخلية تماثل المجتمع الخارجي، حتى يتسنى لأصحاب الهمم التدرب والاندماج التدريجي للتعامل مع الحياة على أرض الواقع، من أجل تأهيلهم وحصولهم على التأهيل المناسب.

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