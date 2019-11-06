«تنمية المجتمع بدبي» تستضيف 3 جلسات عبر منصة «المعرفة»

استضافت منصة المعرفة التي ترعاها وتنظمها هيئة تنمية المجتمع في دبي، والمقامة على هامش فعاليات إكسبو أصحاب الهمم الدولي، نخبة من أبرز موفري الخدمات والحلول الدامجة والممكنة لأصحاب الهمم ضمن 3 جلسات عمل ارتكزت حول الأنظمة والحلول التقنية الداعمة لأصحاب الهمم بشكل عام وخدمات أصحاب الهمم في القطاع السياحي.

وأوضح الدكتور حسين مسيح خبير قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، أن الهيئة تشارك في معرض إكسبو أصحاب الهمم بمنصة تتيح للشركات من القطاعين الحكومي والخاص أن تستعرض مشاريعها التكنولوجية الحديثة التي تخدم شريحة أصحاب الهمم من خلال عدة محاور أبرزها المحور الصحي والتعليمي والدمج المجتمعي والسياحة من دون عوائق والعلاج الوظيفي.