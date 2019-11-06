تطبيق «نصل جميعاً».. تجربة افتراضية حية

تشارك وزارة تنمية المجتمع في معرض إكسبو الدولي لأصحاب الهمم بمجموعة من الخدمات والتطبيقات الذكية، التي تعزز تمكين وتأهيل أصحاب الهمم.

وكشفت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم عن تطبيق «نصل جميعاً» وهو تجربة افتراضية حية للمعيقات التي يواجهها أصحاب الهمم خلال تنقلاتهم الحياتية اليومية.

وتمثل التجربة رحلة يقوم بها المتعامل في دهاليز أعدت لهذا الغرض، حيث يصطدم خلالها بمختلف أنواع العوائق الفيزيائية، العمرانية، والحسية وغيرها، وقالت بن سليمان إن التطبيق يعد انعكاساً لما يواجه أصحاب الهمم من معيقات أثناء تنقلهم اليومي للاستفادة من الخدمات المتوفرة في المجتمع، لافتة إلى أن المعيقات والمثيرات السمعية والبصرية تمثل اختباراً لقدرة المتعامل على التعاطي مع التحديات العمرانية التي يصطدم بها ذوو الإعاقة الحركية، والمثيرات السمعية والبصرية التي يواجهها ذوو التوحد.

ويشتمل التطبيق كما تقول وفاء بن سليمان على مجموعة من المنشورات حول أهم التحديات التي يواجها أصحاب الهمم أثناء التنقل واستخدام وسائل المواصلات والمرافق والمباني والخدمات العامة، وبالمقابل أهم الحلول المقترحة والمواصفات المعتمدة في الكود، والتي تجعل من حياة أصحاب الهمم سهلة وآمنة وميسرة وتساعدهم على التنقل والاستقلالية.