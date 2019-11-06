«خيرية الشارقة» تدعو إلى دعم مشاريع الجمعية الاستثمارية

المصدر: الشارقة - البيان

دعا عبدالله مبارك الدخان الأمين العام لجمعية الشارقة الخيرية المحسنين إلى المساهمة في دعم مشاريع الجمعية الاستثمارية كونها تمثل واحدة من قنوات الدخل التي تعتمد عليها في تنفيذ المشاريع الخيرية المختلفة داخل الدولة وخارجها، مؤكداً أن المباني الاستثمارية تحظى باهتمام بالغ من قبل المسؤولين داخل أروقة جمعية الشارقة الخيرية.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية ساهمت تبرعات أصحاب الأيادي البيضاء في إنشاء العديد من المباني التابعة للجمعية لتكون واحدة من مصادر الدخل التي تعتمد عليها الجمعية في الإنفاق على مشاريعها وأعمالها الخيرية والإنسانية بالداخل والخارج.

وذكر الدخان أن آلية عمل الجمعية على المباني الاستثمارية تتمثل في تخصيص 50% من نسبة إيرادات تلك المباني في إنشاء مبان أخرى إلى جانب صيانة المباني نفسها حال الحاجة إلى ترميمها، ويتم تخصيص الـ50% الباقية في دعم المشاريع الخيرية التي تنفذها الجمعية، موضحاً أن تبرع المحسنين لمشاريع المباني الاستثمارية يعني أن المتبرع ساهم في عدة مشاريع وليس مشروعاً واحداً بعينه وأن تبرعه أصبح صدقة جارية.

حزمة مساعدات

وأشار إلى أن روافد المباني الاستثمارية المنسوبة للجمعية ساهمت في تنفيذ حزمة من المساعدات الداخلية بقيمة 1.5 مليون درهم ذهبت لتفريج كربة السجناء وسداد فواتير الكهرباء والإيجارات عن المتعسرين في السداد وكذلك دعم مشروع العرس الجماعي وتسديد الرسوم الدراسية عن غير المقتدرين ودعم برامج الحج والعمرة، وعلى صعيد المشاريع الخارجية، ساهمت روافد المباني الاستثمارية في دعم دار للأيتام في بنجلاديش.

ومدرسة في تشاد، وحفر عدد من الآبار في الهند وراجستان وبريتوريا، بجانب تنفيذ بعض المشاريع في طاجكستان منها توزيع المواد الغذائية والكساء وأدوات القرطاسية للأيتام، وكذلك مركزا لتعليم الخياطة للنساء العاملات بمهنة التطريز ضمن دعم المشاريع الإنتاجية، وتوزيع ملابس الكسوة لأسر الفقراء، وفي كازاخستان تم توفير كراسي متحركة وأجهزة طبية لأصحاب الهمم، وتوزيع السلة الغذائية للمحتاجين، وإنشاء مدرسة ثمار الوقف في جمهورية الهند بتكلفة 350 ألف درهم.