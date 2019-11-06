انطلاق «ديكوبيلد 2019» للإسكان اليوم

المصدر: دبي - وام

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثالثة من معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2019»، الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ويستمر حتى 9 نوفمبر الجاري في دبي برعاية برنامج الشيخ زايد للإسكان وبلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي وبلدية الشارقة ودائرة الإسكان في الشارقة وجمعية المهندسين الإماراتية، بدعم من غرفة تجارة وصناعة دبي ورعاية إعلامية من قناة سما دبي.

وتشارك في المعرض 58 شركة متخصصة في مواد البناء والتصميم الداخلي والاستشارات الهندسية والمقاولات وإدارة المشاريع، إلى جانب الجهات الحكومية المعنية بالإسكان والبنوك وشركات خدمات التمويل، ونخبة من أهم شركات الإنشاء والديكور والكهربائيات والإضاءة والحدائق، محققاً زيادة بنسبة 12 بالمئة عن مشاركات الدورة الفائتة في عدد الشركات التي ستعرض أحدث المنتجات العالمية والمحلية في هذه القطاعات المهمة.