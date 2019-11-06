انطلاق حملة «لنتواصل بإيجابية» لـ«نيابة دبي» اليوم

المصدر: دبي - البيان

تطلق النيابة العامة في دبي الحملة التوعوية «لنتواصل بإيجابية» في النسخة الثالثة، ابتداء من اليوم ولغاية 10 نوفمبر في مركز ميركاتو للتسوق.

وتتناول موضوعات حول الطرق المثلى للتواصل الإيجابي بين مستخدمي الشبكة المعلوماتية والتفاعل البناء مع الاآخرين وتقبلهم باختلافاتهم، وتأتي الحملة في إطار عام التسامح وبمناسبة المهرجان الوطني للتسامح ودعم قيم السلام والتعايش واحترام كافة الفئات والأطياف في المجتمع. ويشارك في الحملة عدد من مستشاري وأعضاء النيابة العامة.

وحرصاً من النيابة العامة على تحقيق أهداف الحملة ونشر رسائلها لتصل إلى كافة فئات المجتمع، قامت بتنويع قنوات التواصل، سواء كانت عن طريق ورشات ومحاضرات أو مطبوعات توعوية أو من خلال المنصة المفتوحة في أحد المراكز التجارية المأهولة.