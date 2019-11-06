34 % من الخبراء المقيدين في وزارة العدل مواطنون

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أظهر أحدث تقرير صادر من وزارة العدل، ممثلة في إدارة شؤون الخبراء بأن إجمالي عدد الخبراء المقيدين، ارتفع من 277 في نهاية عام 2018 إلى 289 خبيراً خلال العام الجاري 2019، بواقع زيادة بلغت 12 خبيراً.

وأشار التقرير إلى أن الخبراء المواطنين يستحوذون على النسبة الكبرى من إجمالي عدد الخبراء المقيدين لدى وزارة العدل، إذ بلغ عددهم 97 خبيراً بنسبة وصلت إلى 34%، ثم المصريين بواقع 86 خبيراً، والسورية بواقع 29 خبيراً، مقابل 30 أردنياً، و11 فلسطينياً، و8 من السودان، و8 من العراق، و6 من كندا، و5 من اليمن، و3 من كل من لبنان وأمريكا، وواحد من كل من نيوزيلندا، وأوكرانيا، والبحرين.

وشكّل الخبراء الذكور نسبة 93% من إجمالي عدد الخبراء والخبيرات في الدولة المقيدين لدى وزارة العدل، حيث بلغ عددهم 270 خبيراً، في حين شكلت الإناث نسبة 7%، حيث بلغ عددهن 19 خبيرة.

وبالمقارنة مع عام 2018 فقد ارتفع إجمالي عدد المواطنين العاملين من 90 خبيراً العام الماضي إلى 97 خبيراً بزيادة قدرها 7 خبراء، حيث تحرص الإدارة على استقطاب الكفاءات الوطنية ذات الخبرة المتميزة في التخصصات المختلفة لتمكينهم وتعزيز دورهم في مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية.

ونوه تقرير إدارة شؤون الخبراء في وزارة العدل، بأن إجمالي عدد طلبات قيد الخبراء خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري وصلت إلى 264 طلباً.